De Laurentiis: «Il Governo dovrebbe capire che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di elettori» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Al termine dell’Assemblea della Lega Serie A tenutasi oggi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema calcio. Solo quando il Governo capirà che i tifosi sono elettori l’atteggiamento verso il calcio da parte dell’Esecutivo cambierà, questo il senso delle sue parole, che riportiamo di seguito. «Assemblea perfetta, senza traumi. L’Italia è un paese in emergenza da talmente tanti anni che ormai diventa banale parlare della normalità. Capienza stadi? Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di italiani elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Al termine dell’Assemblea della Lega Serie A tenutasi oggi, il presidente del Napoli, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema calcio. Solo quando ilcapirà che il’atteggiamento verso il calcio da parte dell’Esecutivo cambierà, questo il senso delle sue parole, che riportiamo di seguito. «Assemblea perfetta, senza traumi. L’Italia è un paese in emergenza da talmente tanti anni che ormai diventa banale parlare della normalità. Capienza stadi? Quando ilcapirà che 25di25di italiani, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa». L'articolo ilNapolista.

