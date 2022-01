Damiani: “Con Baldini sono migliorato. A Catanzaro ho visto potenzialità nel Palermo” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Samuele Damiani, nuovo centrocampista del Palermo FC in prestito dall'Empoli, si è presentato al pubblico rosanero in conferenza stampa Leggi su mediagol (Di giovedì 27 gennaio 2022) Samuele, nuovo centrocampista delFC in prestito dall'Empoli, si è presentato al pubblico rosanero in conferenza stampa

Advertising

ILOVEPACALCIO : Damiani si presenta: «Mio ruolo? Complementare a De Rose e Dall'Oglio, pronto a giocare con loro in mediana» - Ilov… - ILOVEPACALCIO : Damiani si presenta: «Mio ruolo? Complementare a De Rose e Dall'Oglio, pronto a giocare con loro in mediana» - Ilov… - libri_che : RT @MondoDiVersi: “Prima di nascere” di Claudio Damiani sarà in lettura dal 5 febbraio con #MondoDiVersi in collaborazione con @FaziEditore - cribettt : @pennililla @matteobordone La immagino al consiglio di guerra con un capospalla in zibellino e orecchini damiani me… - MondoDiVersi : RT @MondoDiVersi: “Prima di nascere” di Claudio Damiani sarà in lettura dal 5 febbraio con #MondoDiVersi in collaborazione con @FaziEditore -