Dall’ospedale di Bergamo al Covid Ready di Taranto | ETS Spa festeggia i 30 anni di attività

(Di giovedì 27 gennaio 2022). Il 28 gennaio 2022 E.T.S Spa Engineering and Technical Services compie 30. Un traguardo importante, in un momento storico di profondi cambiamenti che la società di ingegneria, leader nella progettazione integrata per il settore privato e pubblico, coglie puntando su competenze e innovazione. Nata in un garage, locus simbolo di molte aziende di successo, ETS, grazie all’ingegno e all’intraprendenza degli ingegneri Donato Romano e Giambattista Parietti, ha firmato la costruzione di opere e di progetti strategici per il Paese, a partirePapa GiovXXIII di, che proprio quest’anno celebra i diecidi vita, il Nuovo Ospedale di Amatrice senza trascurare opere all’estero, dalla progettazione impiantistica di un ospedale a San Pietroburgo e di quella ...