Dallas batte Portland | Doncic | quell' assist è pura magia

Advertising

Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, i risultati della notte: Curry da 39 ma Warriors ko all'OT, Phoenix batte Dallas #NBA #SkyNBA - infoitsport : NBA, i risultati della notte: Curry da 39 ma Warriors ko all'OT, Phoenix batte Dallas - paoloangeloRF : Curry segna 39 punti ma Warriors ko all'OT, Phoenix batte Dallas - andreastoolbox : NBA, i risultati della notte: Curry da 39 ma Warriors ko all'OT, Phoenix batte Dallas | Sky Sport - sportli26181512 : NBA, i risultati della notte: Curry da 39 ma Warriors ko all'OT, Phoenix batte Dallas: Indiana senza titolari forza… -

Ultime Notizie dalla rete : Dallas batte

Sky Sport

Gli highlights della vittoria 132 - 112 deiMavericks sul parquet dei Portland Trail Blazers: per Luka Doncic tripla doppia da 15 punti, 15 assist e 10 rimbalzi.... Orlando Magic - Chicago Bulls 114 - 95, Toronto Raptors - Portland Trail Blazers 105 - 114, Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 91 - 113, San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 109 - 115,...Phoenix non si ferma e batte anche Utah. Quinto successo consecutivo per gli Hawks di Gallinari (7 punti e 9 rimbalzi). Charlotte ne segna 158 ai Pacers, record di franchigia ...I Warriors, senza Green e Thompson, stendono i Jazz e restano in scia di Phoenix. Il solito LeBron non basta alla franchigia di Los Angeles. Male anche ...