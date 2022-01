Da Torre del Greco occhiali per gli albini della Tanzania: li consegna l’ambasciatore Marco Lombardi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nell’ambito degli importanti rapporti tra le società civili di Italia e Tanzania,l’ambasciatore Marco Lombardi è intervenuto oggi alla cerimonia di consegna di occhiali e lenti per l’Associazione albini della Tanzania da parte dell’Ottica di Mario Giordano e di Alfonso Vitiello della D’Elia Company di Torre del Greco. Lombardi, nell’esprimere il suo vivo apprezzamento per l’importanza dei rapporti “people-to-people” tra Italia e Tanzania, ha sottolineato come essi rappresentino un valore aggiunto nelle già eccellenti relazioni bilaterali tra i due Paesi e ha auspicato che operazioni di questo genere possano essere sempre più frequenti. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nell’ambito degli importanti rapporti tra le società civili di Italia eè intervenuto oggi alla cerimonia didie lenti per l’Associazioneda parte dell’Ottica di Mario Giordano e di Alfonso VitielloD’Elia Company didel, nell’esprimere il suo vivo apprezzamento per l’importanza dei rapporti “people-to-people” tra Italia e, ha sottolineato come essi rappresentino un valore aggiunto nelle già eccellenti relazioni bilaterali tra i due Paesi e ha auspicato che operazioni di questo genere possano essere sempre più frequenti. L'articolo ...

Advertising

RedazioneTvcity : Torre del Greco: dispositivo temporaneo di viabilità H24 - - Torrechannelit : Torre del Greco – Lavori di riqualificazione dell’area verde di via Cavallerizzi, divieto di sosta in corrispondenz… - gi_p_sy : RT @diotimapagano: Bello, Bellissimo il volume 'Procida '22', ma mi chiedo come sia possibile che non si faccia MAI cenno alla Torre Aragon… - CorriereAlbaBra : Cuneo si prepara, accendendo di Rosa la Torre Civica, ad ospitare l’arrivo della 13^ tappa del 105° Giro d’Italia,… - andreafrugiuele : @Torrenapoli1 Torre, onestamente, tu rimarresti stupito se Faouzi venisse ceduto senza essere sostituito? Sincerame… -