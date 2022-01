Crosetto | l' ironia del Gigante buono amato anche a sinistra ' Chiamatemi presidente'

Advertising

virginiasacchi : @Cazzaccimiei1 Si scusa avevo interpretato il riderei x mesi come una ironia contro la scelta di Crosetto -

Vive di suo, e che lusso: un cornetto? No, due! Adorabile. Se fosse candidato davvero, ma lui non lo vorrebbe mai, rischierebbe il plebiscito. Ma è troppo distaccato, troppo autoironico, per ...... forse, apprende l'Adnkronos, potrebbero indicare il nome di Guido, ma tutto è ancora in ... Ha risposto conil leader di Italia viva Matteo Renzi, a chi gli domandava se quella di oggi ...A colazione dal Cigno - lui abita a poche centinaia di metri dal famoso bar dei Parioli - quando un amico gli dice «Guido, cappuccino e cornetto?», il gigante buono amato anche a ...Diretta elezioni presidente della Repubblica. Fumata nera anche nella terza votazione di oggi. Come avvenuto nei primi due giorni, a prevalere sono state le schede bianche ma le indicazioni ...