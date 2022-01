Cristina Marino gelosa di Luca Argentero: “Non sopporto le fan maleducate” (Di giovedì 27 gennaio 2022) È probabilmente considerata una delle donne più fortunate d’Italia grazie anche alla sua storia d’amore con Luca Argentero, suo marito dalla scorsa estate e padre della loro piccola Nina Speranza. “Ma anche lui è caduto in piedi” ammette senza finta modestia Cristina Marino in un’intervista al Corriere della Sera. Le schiere di fan non la preoccupano, tutt’al più la infastidiscono quando diventano troppo invadenti: “Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”. Che Argentero sia uno tra gli attori italiani più amati e un vero e proprio sex symbol, la Marino lo sa bene. “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta!” chiarisce. Ma le schiere di fan tanto adoranti quanto irrispettose le danno ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 27 gennaio 2022) È probabilmente considerata una delle donne più fortunate d’Italia grazie anche alla sua storia d’amore con, suo marito dalla scorsa estate e padre della loro piccola Nina Speranza. “Ma anche lui è caduto in piedi” ammette senza finta modestiain un’intervista al Corriere della Sera. Le schiere di fan non la preoccupano, tutt’al più la infastidiscono quando diventano troppo invadenti: “Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”. Chesia uno tra gli attori italiani più amati e un vero e proprio sex symbol, lalo sa bene. “Se fossi statanon avrei potuto sposarlo, sarei stata matta!” chiarisce. Ma le schiere di fan tanto adoranti quanto irrispettose le danno ...

Advertising

Corriere : «Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposare Luca Argentero, sarei stata matta!» così Cristina Marino, 30 anni,… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Cristina Marino gelosa di Luca Argentero: 'Non sopporto le fan maleducate' #lucaargentero #argentero #marino #luca ht… - alwaysmakewaves : Cristina Marino, com'è svegliarsi la mattina e rendersi conto di essere la compagna di Luca Argentero? - mvr3dith : ma esattamente la gente che invidia cristina per essere sposata con luca ce li ha due occhi? si ok luca fantastico,… - MediasetTgcom24 : Cristina Marino gelosa di Luca Argentero: 'Non sopporto le fan maleducate' #lucaargentero #argentero #marino #luca… -