Crisi Mosca-Kiev, il 'cazziatone' di Luttwak: "Sarebbe il momento che l'Italia partecipasse con aiuti militari" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ciliegina sulla torta, in questa fase storica del nostro Paese dove mai come ora, la politica ha esposto il cartello 'Non pervenuta', non bastavano queste caotiche e contraddittorie elezioni presidenziali, no: inevitabilmente ora verremo risucchiati anche dal conflitto russo-ucraino, sapientemente 'esportato'. Luttwak: "La Russia, un Paese che ha il pil dell'Italia, ma che solo con le parole spaventa e minaccia i codardi" Ed oggi ci mancava il 'nostro amico' Edward Luttwak, ha penato bene di tirarci in ballo affermando che "La Crisi ucraina rivela la debolezza dell'Occidente contro la Russia, un Paese che ha il pil dell'Italia, ma che solo con le parole spaventa e minaccia i codardi". Il noto politologo ed economista americano, commentando nell'ambito di un'intervista la grande tensione che ...

