Crisi della logistica? ABS Wheels porta la produzione cinese in Italia e Turchia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le catene di approvvigionamento globali sono in un grave stato di emergenza, per la pandemia e per l’impennata dei costi delle materie prime. Molte aziende europee, che si riforniscono in Far East, si vedono quindi costrette a cambiare strategia. Tra queste c’è il produttore svedese di cerchi in lega ABS Wheels, che ha deciso di abbandonare la produzione a contratto in Asia per rivolgersi a dei nuovi fornitori in Turchia e in Italia. Il CEO di ABS Wheels Sweden, con sede ad Arlandastad, a nord di Stoccolma, Andie Lahdo, è convinto che “non sia più sostenibile rimanere in Asia con la produzione” per l’esplosione dei costi della logistica. Un container da 40 piedi che costava 2.200 dollari per portare la merce dall’Asia all’Europa, oggi ... Leggi su cityroma (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le catene di approvvigionamento globali sono in un grave stato di emergenza, per la pandemia e per l’impennata dei costi delle materie prime. Molte aziende europee, che si riforniscono in Far East, si vedono quindi costrette a cambiare strategia. Tra queste c’è il produttore svedese di cerchi in lega ABS, che ha deciso di abbandonare laa contratto in Asia per rivolgersi a dei nuovi fornitori ine in. Il CEO di ABSSweden, con sede ad Arlandastad, a nord di Stoccolma, Andie Lahdo, è convinto che “non sia più sostenibile rimanere in Asia con la” per l’esplosione dei costi. Un container da 40 piedi che costava 2.200 dollari perre la merce dall’Asia all’Europa, oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi della Wall Street reagisce post trauma Fed. Dow Jones +500 punti, Nasdaq +1,5%. Ma Intel - 7%, Tesla - 4,5% ... se si considera la crisi dei chip mondiale scatenata dalla scarsità di semiconduttori e quindi dalla necessità di reperirli, in un contesto tra l'altro di crescita della domanda per i personal ...

Tesla Cybertruck rimandato al 2023 e niente Model 2 IL CYBERTRUCK È IN RITARDO - Tuttavia, la crisi dei chip sarebbe uno dei motivi principali per il ritardo del Tesla Cybertruck , il primo pick - up della casa, che non arriverà prima del 2023 . Lo ...

Pnrr: Salvini,ipotizzare tagli a fondi Italia è provocazione (ANSA) - ROMA, 27 GEN - 'Non è il momento delle provocazioni. In una fase di crisi geopolitica, energetica, logistica e di aumento del costo ...

