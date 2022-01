Covid, voleva continuare a lavorare ma senza vaccino: perde il lavoro un’infermiera (Di giovedì 27 gennaio 2022) Covid. E’ il caso, non di certo l’unico tra l’altro, di un’infermiera che aveva deciso di continuare a lavorare e ad operare nel suo settore professionale senza però aver effettuato la dose vaccinale. La mancata adesione all’obbligo vaccinale anti Covid (in vigore dall’1 aprile 2021) prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria con l’eventuale ricollocazione. Poi, in assenza di questa possibilità, la sospensione dall’attività lavorativa e dallo stipendio. Ed è proprio quello che è successo ad un sanitario della Asl 6 di Roma, che non ha provveduto a soddisfare il requisito fondamentale, soprattutto per la sicurezza dei pazienti con i quali avrebbe avuto a che fare durante le sue attività. Covid, sospesa infermiera Asl Roma 6 Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022). E’ il caso, non di certo l’unico tra l’altro, diche aveva deciso die ad operare nel suo settore professionaleperò aver effettuato la dose vaccinale. La mancata adesione all’obbligo vaccinale anti(in vigore dall’1 aprile 2021) prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria con l’eventuale ricollocazione. Poi, in asdi questa possibilità, la sospensione dall’attività lavorativa e dallo stipendio. Ed è proprio quello che è successo ad un sanitario della Asl 6 di Roma, che non ha provveduto a soddisfare il requisito fondamentale, soprattutto per la sicurezza dei pazienti con i quali avrebbe avuto a che fare durante le sue attività., sospesa infermiera Asl Roma 6 Il ...

Advertising

CorriereCitta : Covid, voleva continuare a lavorare ma senza vaccino: perde il lavoro un’infermiera - AG_AleGavi : @Mirkuz @spe1977 @Bonnie_369 Non so tu ma io il covid l’ho avuto. Non ho mai ricevuto una sola chimata dal medico d… - TeamElia3 : RT @lo_stasi: Ciao ragazzi,come vi avevo detto,i sintomi erano quelli,sono positivo al COVID,so che passerà,ma non ci voleva proprio. Spero… - ClaudiaMarchio9 : RT @lo_stasi: Ciao ragazzi,come vi avevo detto,i sintomi erano quelli,sono positivo al COVID,so che passerà,ma non ci voleva proprio. Spero… - reneelettra : RT @salvo33215006: @Corriere Uno con tre dosi di vaccino pensava di essere immortale, ma è morto di Covid, non ci voleva credere -