Covid: vaccino per bambini 5-11 anni. Open day senza prenotazione in Toscana (Di giovedì 27 gennaio 2022) Al via campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica per i bambini di 5-11 anni, in ogni territorio della Toscana. Da oggi, 27 gennaio, e per le prossime settimane si intensifica la proposta vaccinale anti-Covid con "Open day" dedicati, ad accesso libero, senza prenotazione, e con ampie finestre orarie per agevolare le famiglie, che volessero cogliere questa straordinaria opportunità di protezione vaccinale per i propri figli L'articolo proviene da Firenze Post.

