Covid | ultime news Bollettino | 155 697 casi e 389 morti | tasso di positività al 15% LIVE

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L'Ema ha dato via libera all'immissione in commercio per il Paxlovid, la pillola per il trattamento del-19 negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad elevato rischio che la malattia diventi grave. Intanto il governo valuta l'estensione della durata del Green Pass per chi ha la terza dose

Tutti i grafici e le mappe sull'epidemia VENETO Sono 18.998 i nuovi casiregistrati in Veneto nelle24 ore, in calo rispetto a ieri: gli attuali positivi sono invece 262.481. È quanto ...L'Ema ha dato via libera all'immissione in commercio per il Paxlovid, la pillola per il trattamento del- 19 negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad elevato rischio che la malattia diventi grave. Intanto il governo valuta l'estensione della durata del Green Pass ...Il bollettino Covid di oggi 27 gennaio 2022. Sono 155.697 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 167.206. Le vittime sono invece 389, ...Di questi sono 1.460 le persone ricoverate con sintomi nei vari reparti ordinari Covid, mentre sono 155 quelle in terapia intensiva con 12 ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano ...