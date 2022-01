Covid Svizzera oggi, quasi 45mila contagi: nuovo record (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – nuovo record di contagi Covid in Svizzera, dove si sfiorano i 45mila casi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 44.842 contagi, 16 morti e 149 ricoveri. Il dato di ogni “segna un nuovo picco assoluto dall’inizio della crisi sanitaria”, sottolinea Ticino online, dopo che è stato superato il record dei 43.199 casi di ieri. Una settimana fa l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) riportava 39.807 casi, 13 decessi e 138 ricoveri. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 435.219, ovvero 4.997,14 ogni 100.000 abitanti. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 131.348 test, con un tasso di positività del 34,1%, contro il 36,6% della scorsa settimana. Il tasso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) –diin, dove si sfiorano icasi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 44.842, 16 morti e 149 ricoveri. Il dato di ogni “segna unpicco assoluto dall’inizio della crisi sanitaria”, sottolinea Ticino online, dopo che è stato superato ildei 43.199 casi di ieri. Una settimana fa l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) riportava 39.807 casi, 13 decessi e 138 ricoveri. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 435.219, ovvero 4.997,14 ogni 100.000 abitanti. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 131.348 test, con un tasso di positività del 34,1%, contro il 36,6% della scorsa settimana. Il tasso di ...

Advertising

italiaserait : Covid Svizzera oggi, quasi 45mila contagi: nuovo record - Ticinonline : Demolito il record di ieri: oggi quasi 45mila casi in Svizzera. Si tratta di un nuovo picco assoluto dall'inizio de… - ticinonews : Dieci arresti per certificati Covid falsificati - ecehankoc : @stefania_mileto Noi andiamo in Svizzera ogni tanto per scappare dalla fobia covid. Sono molto più rilassati. All’a… - Dmaura63 : RT @mm_nurita: Fatto il Covid a Marzo 2021,positiva 54 giorni, l'Italia mi diede un GP con durata 4 mesi xche contava dal primo giorno di p… -