Covid, record di contagi in Portogallo. Germania supera i 200mila casi giornalieri, Londra revoca le restrizioni anche per le case di cura (Di giovedì 27 gennaio 2022) Omicron continua a dilagare in Europa anche se la situazione è eterogenea, con alcuni paesi che eliminano le restrizioni e altri che invece devono farei conti con i record di contagi. È il caso del Portogallo, tra i paesi con il più alto tasso di vaccinazione al mondo anti Covid, o la Germania dove però ormai metà popolazione ha ricevuto il booster. In Portogallo le infezioni da Sars Cov 2 registrate sono state più di 65.700 in 24 ore, mentre sono 41 le persone decedute per complicanze. superato, quindi, il precedente record di ieri, quando erano stati diagnosticati 65.578 positivi, 131.284 in due giorni. Le autorità sanitarie di Lisbona hanno quindi aggiornato il numero di contagi da inizio pandemia: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Omicron continua a dilagare in Europase la situazione è eterogenea, con alcuni paesi che eliminano lee altri che invece devono farei conti con idi. È il caso del, tra i paesi con il più alto tasso di vaccinazione al mondo anti, o ladove però ormai metà popolazione ha ricevuto il booster. Inle infezioni da Sars Cov 2 registrate sono state più di 65.700 in 24 ore, mentre sono 41 le persone decedute per complicanze.to, quindi, il precedentedi ieri, quando erano stati diagnosticati 65.578 positivi, 131.284 in due giorni. Le autorità sanitarie di Lisbona hanno quindi aggiornato il numero dida inizio pandemia: ...

