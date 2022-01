Covid oggi Toscana, 12.357 contagi: bollettino 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 12.357 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 gennaio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 12.357 su 72.375 test di cui 20.715 tamponi molecolari e 51.660 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,07% (76,0% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post in cui si sottolinea anche che i “vaccini attualmente somministrati: 8.083.317”. Ieri i nuovi casi erano stati 10.535 con un tasso dei nuovi positivi a 16,02% (73,8% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 12.357 i nuovida coronavirus27in, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 12.357 su 72.375 test di cui 20.715 tamponi molecolari e 51.660 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,07% (76,0% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post in cui si sottolinea anche che i “vaccini attualmente somministrati: 8.083.317”. Ieri i nuovi casi erano stati 10.535 con un tasso dei nuovi positivi a 16,02% (73,8% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera.

