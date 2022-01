Covid oggi Sicilia, 7.369 contagi e 41 morti: bollettino 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.369 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 gennaio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 41 morti nell’isola. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 4.218. In Sicilia, in totale, sono 229.579 i positivi -3.475 in più rispetto a ieri – e di questi 1.450 sono ricoverati in regime ordinario, 150 in terapia intensiva con 11 nuovi ingressi e 227.979 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.369 i nuovida Coronavirus, 272022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 41nell’isola. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 4.218. In, in totale, sono 229.579 i positivi -3.475 in più rispetto a ieri – e di questi 1.450 sono ricoverati in regime ordinario, 150 in terapia intensiva con 11 nuovi ingressi e 227.979 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera.

