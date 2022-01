Covid oggi Puglia, 8.117 contagi e 9 morti: bollettino 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.117 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 43.375 tamponi eseguiti, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.522; Bat: 863; Brindisi: 841; Foggia: 1.235; Lecce: 1.521; Taranto: 1.005; Residenti fuori regione: 67; Provincia in definizione: 63. Sono 126.896 le persone attualmente positive, 698 le ricoverate in area non critica e 66 in terapia intensiva. Dati complessivi: 578.552 casi totali, 7.492.051 tamponi eseguiti, 444.479 persone guarite e 7.177 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.117 i nuovida coronavirus27in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 9. I nuovi casi, individuati attraverso 43.375 tamponi eseguiti, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.522; Bat: 863; Brindisi: 841; Fa: 1.235; Lecce: 1.521; Taranto: 1.005; Residenti fuori regione: 67; Provincia in definizione: 63. Sono 126.896 le persone attualmente positive, 698 le ricoverate in area non critica e 66 in terapia intensiva. Dati complessivi: 578.552 casi totali, 7.492.051 tamponi eseguiti, 444.479 persone guarite e 7.177 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid, Sileri: 'Verso ritorno alla normalità. Occorre rimodulare le regole per la scuola' ...di vaccinati così come la circolazione di un virus che è un pò meno temibile rispetto alla variante delta ci permettono una rimodulazione di alcune regole e la rimozione della burocrazia che oggi ...

Bollettino covid, 8.117 nuovi casi, 9 decessi PUGLIA " Oggi in Puglia si registrano 8.117 nuovi casi di contagi Covid su 43.375 test e 9 morti. I casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 2.522, nella provincia Barletta - Andria - Trani 863, in ...

Covid, news di oggi. Agenas, occupazione intensive cala in 9 regioni, è al 17%. LIVE Sky Tg24 Lazio, caos nelle scuole: ogni giorno mancano 8mila insegnanti Tra classi sempre più in quarantena e insegnanti costretti a casa con il covid-19 la scuola, e di conseguenza gli studenti, non stanno passando un momento facile. A farne le spese sono soprattutto i ...

Covid, Cariplo e Bocconi aiutano i ragazzi in difficoltà nello studio Tutoring Online Program, che punta a raccogliere la disponibilità di 2500 giovani per aiutare altrettanti studenti delle scuole medie inferiori in difficoltà nello studio e nelle relazioni, come conse ...

