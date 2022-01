Covid oggi Lazio, 13.467 contagi e 28 morti. A Roma 6.692 nuovi casi (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.467 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 28 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.419 tamponi molecolari e 81.916 antigenici con un tasso di positività al 12,7%. I ricoverati sono 2.096, 6 in meno rispetto a ieri, 203 le terapie intensive occupate, 2 in meno da ieri, e 11.961 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 6.692. Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore registrate dalle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 2.219 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.946 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.467 ida Coronavirus, 27 gennaio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 28 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.419 tamponi molecolari e 81.916 antigenici con un tasso di positività al 12,7%. I ricoverati sono 2.096, 6 in meno rispetto a ieri, 203 le terapie intensive occupate, 2 in meno da ieri, e 11.961 i guariti nelle ultime 24 ore. Icittà sono a quota 6.692. Nel dettaglio ie i decessi nelle ultime 24 ore registrate dalle aziende sanitarie regionali. Asl1: sono 2.219 ie 3 i decessi; Asl2: sono 2.946 i...

