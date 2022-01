Covid oggi Italia, meno contagi e intensive ma più ricoveri e morti: il punto (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia, il punto secondo Gimbe: contagi, morti, ricoveri. Nella settimana dal 19 al 25 gennaio, rispetto alla precedente, si registra una lieve diminuzione dei nuovi casi di Covid-19 (1.197.970 vs 1.243.789, -3,7%) e dei pazienti in terapia intensiva (1.691 vs 1.715, -1,4%), a fronte però di un aumento dei decessi (2.519, di cui 141 riferiti a periodi precedenti, vs 2.266, +11,2%) e dei ricoverati in area medica con sintomi (20.037 vs 19.448, +3%). Crescono anche gli attualmente positivi (2.689.262 vs 2.562.156, +5%) e le persone in isolamento domiciliare (2.667.534 vs 2.540.993, +5%), secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. “Dopo 13 settimane consecutive di aumento – dichiara il presidente Nino Cartabellotta – sul fronte ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) –in, ilsecondo Gimbe:. Nella settimana dal 19 al 25 gennaio, rispetto alla precedente, si registra una lieve diminuzione dei nuovi casi di-19 (1.197.970 vs 1.243.789, -3,7%) e dei pazienti in terapia intensiva (1.691 vs 1.715, -1,4%), a fronte però di un aumento dei decessi (2.519, di cui 141 riferiti a periodi precedenti, vs 2.266, +11,2%) e dei ricoverati in area medica con sintomi (20.037 vs 19.448, +3%). Crescono anche gli attualmente positivi (2.689.262 vs 2.562.156, +5%) e le persone in isolamento domiciliare (2.667.534 vs 2.540.993, +5%), secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. “Dopo 13 settimane consecutive di aumento – dichiara il presidente Nino Cartabellotta – sul fronte ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in #Israele rallenta contagio ma aumentano casi gravi. - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Nota metodologica completa:… - La7tv : #nonelarena Luigi Scordamaglia: 'Oggi c'è un'emergenza economica sottovalutata e un'emergenza Covid sopravvalutata,… - ClaudioMonta64 : RT @EsercitoCrucian: #Mentana lancia l'allarme sui morti #Covid, pur sapendo che almeno un terzo non sono morti Covid. Mentre non si cita… - Adnkronos : La #Russia sfiora i 90mila contagi #covid in 24 ore: 665 i morti. -