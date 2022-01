Covid oggi Italia | Bassetti | “Da 2 mesi niente morti nel mio reparto”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Nel mioda duenon c’è un decesso per”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, tornado sul report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) da dove emerge che inl’età media dei deceduti positivi alè di 80 anni, ma si alza nel caso di persone vaccinate e con più patologie rispetto a quelli non vaccinati. “Le persone vaccinate contro, ma con pluripatologie e anziane, una volta ricoverate non muoiono dima di altri problemi legati a un accesso ospedaliero per altre cause. E’ quello che vedo accadere nel mio ospedale, dove c’è una riduzione negli ultimi tredei decessi ...

Un' Europa mai così scura. La nuova mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie sulla diffusione delresa notaconta 207 regioni in rosso scuro sulle 211 in cui viene diviso il territorio dei 27 Paesi Ue. E' il numero più alto da quando il Centro ha iniziato il monitoraggio della pandemia. 27 gennaio 2022 – L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il Paxlovid, il farmaco anti-Covid per via orale prodotto da Pfizer. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato di