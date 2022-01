Covid oggi Italia, 155.697 contagi e 389 morti: bollettino 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 155.697 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 389 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.039.756 tamponi con un tasso di positività stabile al 15%. In calo i ricoveri, 148 in meno, e terapie intensive occupate, 20 in meno da ieri. Sono 1.645 i posti occupati in rianimazione, mentre nei reparti Covid ci sono 19.853 persone. Sono 2.706.453 gli attualmente positivi in Italia, 10.128 in meno rispetto a ieri. I guariti toccano quota 7.687.989, 165.779 in più da ieri. Da inizio pandemia le vittime nel Paese sono state 145.159. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 155.697 i nuovida Coronavirus in, 272022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 389. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.039.756 tamponi con un tasso di positività stabile al 15%. In calo i ricoveri, 148 in meno, e terapie intensive occupate, 20 in meno da ieri. Sono 1.645 i posti occupati in rianimazione, mentre nei repartici sono 19.853 persone. Sono 2.706.453 gli attualmente positivi in, 10.128 in meno rispetto a ieri. I guariti toccano quota 7.687.989, 165.779 in più da ieri. Da inizio pandemia le vittime nel Paese sono state 145.159. ...

