Covid oggi Abruzzo | 3 615 contagi e 9 morti | bollettino 27 gennaio

(Adnkronos) – Sono 3.615 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 gennaio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti. Da inizio pandemia il numero delle vittime sale a 2.786. Da ieri sono guarite 391 persone. I positivi al momento nella Regione sono 103.365. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7.940 tamponi molecolari e 21.685 test antigenici con un tasso di positività al 12.20 per cento. I ricoverati sono 415, 40 le terapie intensive occupate, una in meno da ieri, mentre gli altri 102.910 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L'Aquila a 707, Chieti a 948, Pescara a 822 e 1.003 a Teramo.

