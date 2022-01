Covid: nuova variante Omicron 2, cosa si sa (Di giovedì 27 gennaio 2022) C'è una nuova variante sulla scena del Covid e si chiama Omicron 2. I suoi effetti per il momento si stanno monitorando nel paese dove circola di più, cioè la Danimarca. Il primo aspetto da mettere in chiaro è che la circostanza non deve dare adito ad allarmismo ingiustificato, grazie anche alla copertura offerta dalla popolazione dalla vaccinazione, soprattutto dopo la terza dose. Anche perché che possa emergere un ceppo, di volta in volta mutato, del virus non sorprende più, ma si è anche appreso come questa non debba essere necessariamente valutato come un fatto negativo. Lo si è visto, ad esempio, con Omicron che con le sue mutazioni si è rivelata una variante più contagiosa, ma meno aggressiva soprattutto nei vaccinati. variante Omicron 2, ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 27 gennaio 2022) C'è unasulla scena dele si chiama2. I suoi effetti per il momento si stanno monitorando nel paese dove circola di più, cioè la Danimarca. Il primo aspetto da mettere in chiaro è che la circostanza non deve dare adito ad allarmismo ingiustificato, grazie anche alla copertura offerta dalla popolazione dalla vaccinazione, soprattutto dopo la terza dose. Anche perché che possa emergere un ceppo, di volta in volta mutato, del virus non sorprende più, ma si è anche appreso come questa non debba essere necessariamente valutato come un fatto negativo. Lo si è visto, ad esempio, conche con le sue mutazioni si è rivelata unapiù contagiosa, ma meno aggressiva soprattutto nei vaccinati.2, ...

