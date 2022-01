Covid, news di oggi. L'Ema ha approvato la pillola Pfizer, prima in Europa. LIVE (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'Agenzia europea per i medicinali ha dato via libera all'immissione in commercio per il Paxlovid, la pillola per il trattamento del Covid-19 negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad elevato rischio che la malattia diventi grave. Ecdc: mai cosi tanti territori in rosso scuro in Europa. Intanto il governo valuta l'estensione della durata del Green Pass per chi ha la terza dose. Da febbraio per l'ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dall'Ue basterà il Green Pass Leggi su tg24.sky (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'Agenzia europea per i medicinali ha dato via libera all'immissione in commercio per il Paxlovid, laper il trattamento del-19 negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad elevato rischio che la malattia diventi grave. Ecdc: mai cosi tanti territori in rosso scuro in. Intanto il governo valuta l'estensione della durata del Green Pass per chi ha la terza dose. Da febbraio per l'ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dall'Ue basterà il Green Pass

