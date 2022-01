Covid, news di oggi. Governo verso estensione Green Pass per chi ha dose booster. LIVE (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chi ha la terza dose potrebbe beneficiare di una certificazione verde con una durata estesa. Intanto da febbraio per l'ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dall'Ue basterà il Green Pass. Le Regioni premono per una semplificazione delle regole, tra cui lo stop delle zone a colori. Ricoveri ordinari e terapie intensive in lieve calo. I nuovi casi sono 167.206, con 426 morti. Il tasso di positività è al 15,2% Leggi su tg24.sky (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chi ha la terzapotrebbe beneficiare di una certificazione verde con una durata estesa. Intanto da febbraio per l'ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dall'Ue basterà il. Le Regioni premono per una semplificazione delle regole, tra cui lo stop delle zone a colori. Ricoveri ordinari e terapie intensive in lieve calo. I nuovi casi sono 167.206, con 426 morti. Il tasso di positività è al 15,2%

