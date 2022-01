Covid, nella mappa europea del contagio mai così tanti territori in rosso scuro (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazione in Europa, sul fronte Covid, continua a peggiorare. Lo certifica l’Ecdc (Centro europeo per il controllo e le prevenzione delle malattie) nella sua mappa aggiornata sulla diffusione del virus, pubblicata oggi 27 gennaio. Delle 221 regioni in cui si dividono i territori dei 27 Paesi membri dell’Unione Europa, infatti, soltanto quattro – due regioni in Polonia e due in Romania – non sono in rosso scuro, la fascia che indica il massimo rischio epidemiologico. Già nella mappa pubblicata la settimana scorsa, tutta l’Italia era in rosso scuro. January 27, 2022 Leggi anche: Ecdc, Omicron è ora la variante dominante in Europa Coronavirus, 426 morti e 167.206 contagi. Il tasso di positività risale al ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazione in Europa, sul fronte, continua a peggiorare. Lo certifica l’Ecdc (Centro europeo per il controllo e le prevenzione delle malattie)suaaggiornata sulla diffusione del virus, pubblicata oggi 27 gennaio. Delle 221 regioni in cui si dividono idei 27 Paesi membri dell’Unione Europa, infatti, soltanto quattro – due regioni in Polonia e due in Romania – non sono in, la fascia che indica il massimo rischio epidemiologico. Giàpubblicata la settimana scorsa, tutta l’Italia era in. January 27, 2022 Leggi anche: Ecdc, Omicron è ora la variante dominante in Europa Coronavirus, 426 morti e 167.206 contagi. Il tasso di positività risale al ...

