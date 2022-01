Covid, nella mappa dellEcdc mai così tanti territori in rosso scuro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sulle 211 Regioni in cui si dividono i territori dei 27 Paesi membri dell'Unione europea, solo quattro (due in Polonia e due in Romania) non sono in rosso scuro. Si tratta del dato peggiore mai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sulle 211 Regioni in cui si dividono idei 27 Paesi membri dell'Unione europea, solo quattro (due in Polonia e due in Romania) non sono in. Si tratta del dato peggiore mai ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il vero nome del centrodestra per il Quirinale, la grave assenza di Di Maio al vertice Ue sull’Ucraina e il silen… - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 25 gennaio: 186.740 nuovi casi e 468 morti. Mai così tante vittime nella quarta ond… - Agenzia_Ansa : Covid, nella mappa Ecdc mai così tanti territori in rosso scuro. Solo due regioni in Polonia e due in Romania non l… - OrtenziPaolo : RT @AdrianaSpappa: #Sileri: 'l'analisi delle schede consentirà di discriminare tra decessi PER e CON, cosa che oggi si può fare nella fase… - telodogratis : Covid, nella mappa Ecdc, mai così tanti territori in rosso scuro -