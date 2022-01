Covid Lazio, nonostante l’alto numero di contagi ed il caos nelle scuole, D’Amato è convinto: ”Nessun cambio di colore previsto” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Se dovessimo misurare la serenità della Capitale rispetto alla recrudescenza di contagi di Omicron, dovemmo ammettere con grande onestà che qui serpeggia il terrore. Non passa giorno infatti senza ciascun di noi venga a conoscenza di amici e parenti risultati positivi al tampone. nelle scuole – specie le materne – dove, fra alunni e maestre, vige il caos, è un continuo di quarantenne (ad oggi sono più di 5mila le classi chiuse). Per non parlare poi di pediatri e medici sull’orlo d una crisi di nervi. Però, e ‘qui sta il bello’, Roma è una città ‘ricca’ di ospedali e questo in termini di ‘numeri’ – che non accennano a diminuire – diluisce di molto il problema. Covid Lazio, D’Amato: “Gli indicatori epidemiologi, garantiranno con molta probabilità il mantenimento in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) Se dovessimo misurare la serenità della Capitale rispetto alla recrudescenza didi Omicron, dovemmo ammettere con grande onestà che qui serpeggia il terrore. Non passa giorno infatti senza ciascun di noi venga a conoscenza di amici e parenti risultati positivi al tampone.– specie le materne – dove, fra alunni e maestre, vige il, è un continuo di quarantenne (ad oggi sono più di 5mila le classi chiuse). Per non parlare poi di pediatri e medici sull’orlo d una crisi di nervi. Però, e ‘qui sta il bello’, Roma è una città ‘ricca’ di ospedali e questo in termini di ‘numeri’ – che non accennano a diminuire – diluisce di molto il problema.: “Gli indicatori epidemiologi, garantiranno con molta probabilità il mantenimento in ...

LifeJoining : RT @BarillariDav: Oggi nel parcheggio vicino al mio ufficio esterno in Regione Lazio, passavano gli altri consiglieri regionali. Pochi mi s… - agenzia_nova : #Covid Troppe minacce da no vax, medici base Roma e Lazio presentano esposto in procura - EmMicucci : RT @SaluteLazio: #COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 105.335 TAMPONI, SI REGISTRANO 13.467 NUOVI CASI POSITIVI (-1.520), SONO… - italiaserait : Covid Lazio, nonostante l’alto numero di contagi ed il caos nelle scuole, D’Amato è convinto: ”Nessun cambio di col… - sscalcionapoli1 : Cucchi: “Il Napoli di Sarri è irripetibile, inutile cercarlo nella Lazio di oggi” -