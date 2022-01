Covid Lazio | il bollettino di oggi | 13 467 nuovi casi 6 692 a Roma e 28 morti In calo ricoveri e terapie intensive

Advertising

GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid, oggi nel Lazio 13.467 nuovi casi e 28 decessi - - GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid nel Lazio, D'Amato:'Omicron prevalente al 95%, RT rimane sotto 1' - - TG24info : #Provincia – Isola Liri e Trevi nel Lazio, chiuse attività commerciali per | - Italia_Notizie : Covid nel Lazio: 13.467 positivi, variante Omicron nel 95% dei casi. «Rt sotto 1, non si cambia colore» - TeleuniversoTV : Covid – Nel Lazio 13467 nuovi casi e 28 decessi. RT ancora sotto quota 1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

il del : oggi su 105.335 tamponi, si registrano 13.467 nuovi casi positivi ( - 1.520), sono 28 i decessi (+10), 2.096 i ricoverati ( - 6), 203 le terapie intensive ( - 2) e +11.961 i guariti. Il ..., i dati di oggiOggi nelsu 23.419 tamponi molecolari e 81.916 tamponi antigenici per un totale di 105.335 tamponi, si registrano 13.467 nuovi casi positivi ( - 1.520), sono 28 i ...Sono 1.847 i ricoveri in area medica (-7) e 185 in terapia intensiva (-4). LAZIO - Sono 13.467 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo ...“Nel Lazio la variante Omicron è oramai prevalente al 95% sul totale dei campioni sequenziati. Questo è il dato che emerge dall’analisi preliminare del laboratorio regionale di riferimento dell’Istitu ...