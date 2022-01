Covid, il report di Gimbe: “Crollano i nuovi vaccinati, anche tra over 50. Buona parte delle proposte delle Regioni sono inaccettabili” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Buona parte delle proposte avanzate al governo dalle Regioni sono “inaccettabili”, ad iniziare dal superamento del sistema di sorveglianza nelle scuole e dalla revisione della classificazione dei ricoveri Covid. Il tutto mentre l’obbligo vaccinale per gli over 50 sembra aver già esaurito la sua spinta nei confronti degli indecisi e anche la platea pediatrica fa fatica ad allargarsi ulteriormente a oltre 40 giorni dall’apertura degli hub dedicati. È questa la fotografia scattata dall’ultimo monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe che sul fronte della circolazione virale segnala una lieve flessione dei nuovi casi (-3,7%) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022)avanzate al gno dalle”, ad iniziare dal superamento del sistema di sorveglianza nelle scuole e dalla revisione della classificazione dei ric. Il tutto mentre l’obbligo vaccinale per gli50 sembra aver già esaurito la sua spinta nei confronti degli indecisi ela platea pediatrica fa fatica ad allargarsi ulteriormente a oltre 40 giorni dall’apertura degli hub dedicati. È questa la fotografia scattata dall’ultimo monitoraggio settimanale della Fondazioneche sul fronte della circolazione virale segnala una lieve flessione deicasi (-3,7%) e ...

