Covid, il bollettino di oggi 27 gennaio: 155.697 nuovi casi e 389 morti, tasso di positività al 15% (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il di oggi 27 gennaio 2022. Sono 155.697 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 167.206. Le vittime sono invece 389, mentre ieri ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il di272022. Sono 155.697 icontagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 167.206. Le vittime sono invece 389, mentre ieri ...

Advertising

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 25 gennaio: 186.740 nuovi casi e 468 morti. Mai così tante vittime nella quarta ond… - SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - UtoTesoro : RT @marattin: Ogni giorno nelle note del bollettino, si segnala che diverse decine di morti del giorno in realtà sono morti nelle settimane… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 27 gennaio: i dati aggiornati sul COVID-19 - - panzaantonio61 : RT @messveneto: Covid, il bollettino di giovedì 27 gennaio: 5.080 nuovi contagi e 11 decessi. Gli attualmente positivi sono oltre 65 mila h… -