Covid, green pass senza scadenza per chi ha tre dosi o è guarito (Di giovedì 27 gennaio 2022) Verrà modificato il decreto in vigore. Per chi arriva in Italia dai Paesi dell’Unione Europea, inoltre, basterà il green pass e non ci sarà più bisogno del tampone Leggi su vanityfair (Di giovedì 27 gennaio 2022) Verrà modificato il decreto in vigore. Per chi arriva in Italia dai Paesi dell’Unione Europea, inoltre, basterà ile non ci sarà più bisogno del tampone

Advertising

NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? #Covid, il racconto choc: 'Sono venuti di notte, alle 2.30. Ero con i miei figli: trattato come un cr… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - LaStampa : Covid, Speranza: da febbraio basterà il Green Pass per arrivi da UE - figliodijack : RT @byoblu: Francesco Benozzo è uno dei due professori universitari sospesi per non aver accettato l'imposizione del green pass. Guarito da… - MatteoStaSereNO : RT @opificioprugna: Green pass illimitato per chi fa la terza dose. Ma io resto con Vodafone. ( Matteo Iuliani @bruceketta69 ) #27gennaio… -