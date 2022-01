Covid Gb oggi, 338 morti in un giorno (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Regno Unito ha segnalato altri 96.871 casi di Covid-19 e 338 decessi per complicanze nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la task force del governo britannico incaricata di monitorare l’andamento della pandemia causata dal coronavirus. Si tratta di dati in calo rispetto a ieri, quando sono stati registrate 102.292 infezioni e 346 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Regno Unito ha segnalato altri 96.871 casi di-19 e 338 decessi per complicanze nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la task force del governo britannico incaricata di monitorare l’andamento della pandemia causata dal coronavirus. Si tratta di dati in calo rispetto a ieri, quando sono stati registrate 102.292 infezioni e 346 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

