Covid | crescono i contagi nelle scuole Pacifico Anief | “Gravi rischi per studenti | famiglie e personale”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Come sostieneda settimane, con la riapertura delledopo la pausa natalizia è salita la percentuale deitra gli. Lo dice l’Istituto superiore di sanità, secondo cui nell’ultima settimana la percentuale dei cittadini tra 0 e 19 anni infettati dal Coronavirus è passata dal 20 al 24% delle nuove diagnosi: un incremento che per l’Iss non può non essere collegato alla “riapertura delle”. Secondo Marcello, presidente, “se un ragazzo su quattro è positivo, nonostante l’85% nella secondaria sia vaccinato e se soltanto in una sola classe su sette si fa lezione a distanza, è evidente che lenon sono sicure con le nuove regole. Con le classi rimaste stracolme di alunni e gli spazi inalterati, senza ...

Advertising

nientediniente1 : RT @LVDA_Acid: Bergamo - Consumi giù del 60% “Mai visto prima” Tutto merito di SuperMario il Distruttore. Dove passa lui crescono solo g… - nhpaolocastelli : RT @LVDA_Acid: Bergamo - Consumi giù del 60% “Mai visto prima” Tutto merito di SuperMario il Distruttore. Dove passa lui crescono solo g… - Grottaglie : Covid: oggi 15 decessi in Puglia. Crescono contagi: i Bimbi i più colpiti - - infoitinterno : Covid a Verona, crescono i ricoveri. Ma ci sono mille positivi in meno - tonini_stef : RT @TgrRaiFVG: Crescono ancora i focolai nelle scuole del FVG, 153 nell'ultima settimana. Il responsabile della task force regionale Barbon… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid crescono

...A settembredel 13,6% le richieste di prestiti da parte delle famiglie Secondo Crif, nei primi 9 mesi dell'anno l'incremento è del +20,6% sul 2020. Il gap rispetto ai volumi pre -è ...... il 79% dei dipendenti si aspetta un ampliamento del programma di benefit aziendale per il 2022 e il 68% ha affermato di utilizzarli maggiormente rispetto al periodo pre- 19. E in Italia? " ...Crescono casi attivi e ricoveri. Nelle ultime 24 ore a San Marino sono stati registrati 234 nuovi casi di Covid. Un numero elevato che fa balzare nuovamente in avanti i casi attivi, ora 1.662. Due in ...Si registra un altro morto. In rialzo, quasi ai massimi, il tasso di positività che raggiunge il 17,48%. Il 2 febbraio open day per le donne in gravidanza ...