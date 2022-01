Covid-19 e perdita di gusto e olfatto | la causa è genetica | l’importantissima scoperta

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Gli scienziati stanno cercano di capire il motivo di uno dei sintomi che ha caratterizzato maggiormente l’infezione da-19 in questi due anni. Uno studio pubblicato lunedì sulla rivista Nature Genetics ha identificato un fattore di rischio genetico associato alladell’dopo aver contratto il-19. Unache avvicina gli esperti alla soluzione e potrebbe indicare la strada verso trattamenti che potrebbero rivelarsi decisivi. LEGGI ANCHE => Mal di schiena e naso che cola, niente tosse: i sintomi della variante Omicron sono molto diversi Sei mesi dopo aver contratto il, ben 1,6 milioni di persone negli USA non sono ancora in grado di percepire profumi e odori oppure rivelano di sentirli “distorti”. Laprecisa ...

"Va malissimo, ladi fatturato è dell'80 per cento - aggiunge - , e nessuno ci dà una mano, ... non è stata prorogata quella per. Forse qualche spiraglio si vedrà a marzo, noto accessi ......a livello internazionale avrà un forte impatto sulla ripresa economica e lavorativa post. E ... con unadi Pil pari allo 0,2% e minori investimenti da parte delle imprese per 1,1 miliardi '...Sebbene il Covid sia ormai parte della vita di ognuno da quasi due anni, è ancora un virus che nasconde molte zone d'ombra, su cui i ricercatori stanno cercando di fare luce. Il tema ...Sono i più penalizzati dalla pandemia e le loro occasioni di socializzazione sono sempre più poche: la psichiatra Anna Nicolò ci spiega come ...