Costa d'Avorio eliminata per il rigore no look di Bailly, tifosi infuriati – VIDEO

Il Daily Mail scrive della Coppa d'Africa e in particolare dell'eliminazione ai rigori della Costa d'Avorio contro l'Egitto. Decisivo l'errore dal dischetto del difensore del Manchester United Eric Bailly. Il calciatore è accusato di aver calciato un rigore no look, noi francamente non ne siamo così convinti. Fatto sta che la polemica è scoppiata. Il Daily Mail definisce bizzarro il rigore calciato con la rincorsa di un solo passo per poi distogliere lo sguardo al momento del tiro. I tifosi si sono scatenati su Twitter, gli hanno detto di tutto: pazzo, psicopatico, "guarda troppo Bruno Fernandes". "Ha appena messo ko il suo paese calciando un rigore senza guardare? Sono in lacrime".

