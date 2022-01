Così la crisi Ucraina ha fatto emergere le divisioni tra Europa e America (Di giovedì 27 gennaio 2022) Putin ha già colto in pieno il suo obiettivo: sulla crisi Ucraina Europa e Stati Uniti sono divaricati come non mai. Neanche ai tempi della invasione dell’Iraq si è manifestata una rottura Così grave. Allora, nel 2003, solo la Francia di Jacques Chirac si oppose all’abbattimento del regime di Saddam Hussein, oggi Germania, Francia e Italia, il nucleo determinante della Ue, non solo si oppongono nettamente all’analisi della natura della crisi Ucraina, ma di conseguenza perseguono una strategia ben diversa da quella di Joe Biden. Con nettezza infatti Scholz, Macron e Draghi non credono affatto alle minacce di invasione russa dell’Ucraina accreditate invece dal governo Americano in piena sintonia con quello inglese (e stranamente dai ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Putin ha già colto in pieno il suo obiettivo: sullae Stati Uniti sono divaricati come non mai. Neanche ai tempi della invasione dell’Iraq si è manifestata una rotturagrave. Allora, nel 2003, solo la Francia di Jacques Chirac si oppose all’abbattimento del regime di Saddam Hussein, oggi Germania, Francia e Italia, il nucleo determinante della Ue, non solo si oppongono nettamente all’analisi della natura della, ma di conseguenza perseguono una strategia ben diversa da quella di Joe Biden. Con nettezza infatti Scholz, Macron e Draghi non credono afalle minacce di invasione russa dell’accreditate invece dal governono in piena sintonia con quello inglese (e stranamente dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Così crisi Filippo Taddei, ex responsabile per l'economia del Pd, e che oggi è a Goldman Sachs, dice: Draghi è meglio che resti premier ... dove ha formulato una inedita mescolanza di politica dell'offerta 'moderna' (così almeno dice) con ... ma forse ci arriveremo appena la Cina trasformerà la sua frenata in una crisi mondiale . Insomma, ...

Ritornate le contrapposizioni ...per amore di giustizia (valore estraneo alla politica politicante) - Renzi provocò la crisi di ... si rese conto che non si poteva continuare così e indusse alcuni partiti all'assunzione della ...

