Così i no - vax pagavano per evitare il vaccino: 150 euro per 'spruzzarlo nell'ovatta'

Più di 30 vaccinazioni false , con tanto di certificazione per ottenere il Green Pass. Questa l'accusa che ha portato all' arresto di un infermiere professionale dell'Asl Napoli 1. Ma nell'indagine è ...

