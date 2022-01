Corvid | in Germania oltre 200mila contagi in 24 ore | record dall’inizio della pandemia

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Lasupera per la prima volta icasi di Covid, toccando ildi 203.136in 24 ore. Stando al Robert Koch Institut i decessi legati al virus sono stati invece 188, in calo rispetto a una settimana fa quando erano stati 234. L’incidenza settimanale ha registrato 1017,4 su 100 mila abitanti. Il tasso di ospedalizzazione è di 4,26 ricoverati nelle terapie intensive su 100 mila abitanti. Il ministroSalute tedesco, Karl Lauterbach, ha più volte sottolineato che l’incidenza continuerà ad aumentare per diverse settimane, fino a raggiungere il picco a metà febbraio: “Per allora dovremo attenderci diverse centinaia di migliaia di casi al giorno”, aveva fato sapere all’emittente Zdf. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Corvid Germania

Il Fatto Quotidiano

Il numero dei contagi da Covid supera per la prima volta i 200 mila in Germania, toccando il record di 203.136 contagi nelle 24 ore. Stando al Robert Koch Institut, i decessi legati al virus sono stat ...Il numero dei contagi da Covid supera per la prima volta i 200mila in Germania, toccando il record di 203.136 contagi nelle 24 ore. Stando al Robert Koch Institut, i decessi legati al virus sono stati ...