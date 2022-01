Coronavirus oggi. Moderna: Al via sperimentazione booster anti Omicron (Di giovedì 27 gennaio 2022) Moderna ha iniziato la sperimentazione clinica del booster specifico contro la variante Omicron: la fase 2 dello studio prevede la somministrazione del vaccino ai pazienti. Per Federdistribuzione le aziende tenute al controllo del green pass all'ingresso iniziano a fare i conti con le difficoltà organizzative che rischiano di comportare un aumento di costi che graveranno ulteriormente sui loro bilanci Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 27 gennaio 2022)ha iniziato laclinica delspecifico contro la variante: la fase 2 dello studio prevede la somministrazione del vaccino ai pazienti. Per Federdistribuzione le aziende tenute al controllo del green pass all'ingresso iniziano a fare i conti con le difficoltà organizzative che rischiano di comportare un aumento di costi che graveranno ulteriormente sui loro bilanci

