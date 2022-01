Coronavirus | i dati del 27 gennaio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 155.697, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 10.539.601. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 10.128 unità, quindi al momento risultano positive 2.706.453 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.645. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 19.853, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 2.684.955. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 389 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 144.770. Da ieri si registrano anche 165.779 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 7.687.989. Nuovi contagiati: 155.697 Contagiati totali: 10.539.601 Incremento netto positivi: ...

Advertising

fattoquotidiano : Sono 155.697 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 1.039.756 di tamp… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Sono 155.697 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 1.039.756 di tamponi… - Angela300564201 : - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sono 155.697 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 1.039.756 di tamponi… - PrideOfFreedom : RT @rosikone: Hanno finalmente aggiornato con i dati al 10 Gennaio il famoso Report ISS con le caratteristiche dei pazienti deceduti: - 138… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

... secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 167.206. Le vittime sono invece 389, mentre ieri erano state 426. Sono 1.039.756 i tamponi molecolari e antigenici per il...... secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 167.206. Le vittime sono invece 389, mentre ieri erano state 426. Sono 1.039.756 tamponi molecolari e antigenici per il...Sono 480 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo… Leggi Con i due decessi segnalati oggi salgono a 502 in Valle d’Aosta le persone ...3' di lettura 27/01/2022 - Al netto dei 1.863 nuovi casi, 1.588 guariti e 6 decessi di giovedì 27 gennaio, si presenta così la "mappa" di chi in questo momento è positivo al Coronavirus in Umbria.