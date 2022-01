Corona virus | Italia | 2706453 attualmente positivi a test -10128 in un giorno con 145159 decessi 389 e 7687989 guariti 165779 Totale di 10539601 casi 155687 Dati della protezione civile | effettuati 1039756 tamponi

Advertising

mennuni_luca : RT @Cesvot: Il Coronavirus in Comunicazione Aumentativa Alternativa #CAA. La scheda: - SimonaBellone : RT @SimonaBellone: ??Invito alla riflessione emozionandosi con pensieri poesie racconti pitture sculture foto pandemia #coronavirus #covid19… - SimonaBellone : ??Invito alla riflessione emozionandosi con pensieri poesie racconti pitture sculture foto pandemia #coronavirus… - RenataRZargar : Senzafine: Arte, Cultura e Società di Renata Rusca Zargar: CITTÀ AL TEMPO DEL CORONA VIR… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 20.0001 Isolamento domiciliare: 2.694.915 Attualmente positivi: 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Sky Tg24

Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.... come previsto dalle misure per il contenimento del. Ma in diretta streaming per consentire ... La commemorazione è iniziata in piazza Bra con la deposizione di unaal monumento ai Deportati.Dialoghi sulla politica che cambia (2019), Il buon governo. L’età dei doveri (2020). -Durante la pandemia da Covid-19 si è scagliato più volte contro Giuseppe Conte, criticando i suoi troppi Dpcm: ...Azzurri Conversano, l'Audace Monopoli per la prima del 2022. Mario Chiantera: "Non vedo l'ora di cominciare" Conversano - Riparte da Monopoli il cammino degli Azzurri Conversano nel massimo torneo reg ...