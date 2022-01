Contagi oggi, ecco il bollettino sull’andamento del Covid del 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel bollettino che attesta i Contagi oggi, giovedì 27 gennaio 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 187.740 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 13,4% (-1,6%) con oltre un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa l’alto numero di decessi (468 nella giornata odierna), aumenta il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: +9 terapie intensive; +165 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 231.500. Covid 19: il bollettino di oggi • 186.740 Contagiati • 468 morti • 231.500 guariti +9 terapie intensive +165 ricoveri 1.397.245 tamponi Tasso di positività: 13,4% (-1,6%) ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nelche attesta i, giovedì 272022,del-19 si registrano 187.740 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 13,4% (-1,6%) con oltre un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa l’alto numero di decessi (468 nella giornata odierna), aumenta il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: +9 terapie intensive; +165 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 231.500.19: ildi• 186.740ati • 468 morti • 231.500 guariti +9 terapie intensive +165 ricoveri 1.397.245 tamponi Tasso di positività: 13,4% (-1,6%) ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Oggi come un anno fa l’Italia è una nave in difficoltà. Solo il Movimento 5 Stelle vede il picco dei contagi, le fi… - Adnkronos : #Covid in Italia, il punto Gimbe: contagi, decessi, ricoveri e morti. #notizie - Master2001_3 : Io #TamponeNegativo per mio conto! #NovaccinoMRNACovid19 casa/lavoro giorno 53•! Continuo, 20•gg. #wanted +9 Oggi… - italiaserait : Covid oggi Italia, 155.697 contagi e 389 morti: bollettino 27 gennaio - sulsitodisimone : Covid oggi Italia, 155.697 contagi e 389 morti: bollettino 27 gennaio -