Consigliere di Trieste senza green pass bloccato all’ingresso delle celebrazioni per la Giornata della Memoria: lui esibisce una “tessera nazista” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si è presentato all’ingresso del Monumento nazionale della Risiera di San Sabba senza green pass e ha chiesto di entrare comunque per assistere alle celebrazioni della Giornata della Memoria, ma è stato bloccato. È quanto accaduto questa mattina a Trieste, protagonista il Consigliere comunale 3V, Ugo Rossi. Rossi ha detto all’ingresso del Monumento nazionale di aver ricevuto l’invito per partecipare alla cerimonia ma, appunto, essendo senza certificazione non è stato fatto entrare. Poco dopo il Consigliere ha anche esibito una “tessera fascista” e una “nazista”, chiedendo nuovamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si è presentatodel Monumento nazionaleRisiera di San Sabbae ha chiesto di entrare comunque per assistere alle, ma è stato. È quanto accaduto questa mattina a, protagonista ilcomunale 3V, Ugo Rossi. Rossi ha dettodel Monumento nazionale di aver ricevuto l’invito per partecipare alla cerimonia ma, appunto, essendocertificazione non è stato fatto entrare. Poco dopo ilha anche esibito una “fascista” e una “”, chiedendo nuovamente ...

