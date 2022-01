Leggi su quattroruote

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La T.33 è la terza sportiva firmata dacome costruttore, dopo la T.50 e la più estrema T.50s Niki Lauda. Il tecnico di origini sudafricane, già autore di alcune tra le più originali e competitive monoposto di Formula 1 degli anni 70 e 80 - dalle Brabham di Carlos Reutemann, Niki Lauda e Nelson Piquet, alle invincibili McLaren di Ayrton Senna e Alain Prost -, si è distinto anche come l'ideatore della McLaren F1, la prima stradale della Casa di Woking. Da allora la sua filosofia non è poi cambiata granché: nel senso che per lui una vettura, per regalare il massimo piacere di guida, dev'essere leggerissima, avere dietro le spalle del pilota un V12 aspirato di grande cilindrata (che deve girare come un motore di F.1 degli anni 70-80) e disporre del cambio manuale. Altro tema ricorrente sulle sue supercar, è il sistema di ventole posizionato in ...