Con gli aerei più servizi per i turisti e le spedizioni Ecco perché Aponte vuole la maggioranza dell'ex Alitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo dice chiaramente Gianluigi Aponte, magnate italiano fondatore di Msc residente in Svizzera, parlando dell'eventualità di un ingresso in Ita: "Vogliamo realizzare sinergie con il nostro business tanto sul versante delle crociere quanto su quello del trasporto merci". E in effetti, la compagnia di navigazione ha appena superato Maersk nel trasporto di container su mare. Il gruppo italo-svizzero, infatti, è arrivato a oltrepassare di 1.888 unità il gigante danese che rimane però numero uno per quanto riguarda la capacità conteggiata in termini di navi di proprietà: il 58% per Maersk contro il 35% di Msc. Segui su affaritaliani.it

