Comune di Napoli: al via i lavori per il primo lotto del Contratto di Quartiere II di Pianura (Di giovedì 27 gennaio 2022) Comune di Napoli: partiranno ad aprile e dureranno un anno i lavori per il completamento del primo lotto del programma di riqualificazione previsto dal “Contratto di Quartiere II di Pianura” (riguardante anche il parco Falcone e Borsellino). Partiranno ad aprile e dureranno dodici mesi i lavori per il completamento del primo lotto del programma di Leggi su 2anews (Di giovedì 27 gennaio 2022)di: partiranno ad aprile e dureranno un anno iper il completamento deldel programma di riqualificazione previsto dal “diII di” (riguardante anche il parco Falcone e Borsellino). Partiranno ad aprile e dureranno dodici mesi iper il completamento deldel programma di

Advertising

SjDHE0xGbeKIRlt : RT @ComuneNapoli: #Giornatadellamemoria Gli appuntamenti del Sindaco Manfredi in occasione della giornata della memoria e due video per ric… - ComuneNapoli : Scuole dell'Infanzia Comunali: fino al 28 febbraio 2022 sono aperte le iscrizioni per l'a.s. 2022/23… - NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'Farmacie dove trovare le mascherine FFP2 al prezzo massimo di € 0,75' - EugenioCardi : RT @JackieMilesiF: Covid, falsi vaccini a un'intera famiglia: ha pagato e poi si è ammalata - JackieMilesiF : Covid, falsi vaccini a un'intera famiglia: ha pagato e poi si è ammalata -