Commisso truccato da pagliaccio su Ponte Vecchio: contestazione Fiorentina (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Non ancora digerita la cessione di Vlahovic Prosegue la protesta dei tifosi della Fiorentina dopo l'addio quasi definitivo di Dusan Vlahovic alla Juve. Questa mattina, come ha riportato la Nazione, è stato affisso sul Ponte Vecchio un lenzuolo raffigurante il patron Commisso truccato come Joker. Lo striscione è stato rimosso in tempi rapidi dalla polizia municipale, ma il segno di insofferenza dei tifosi viola verso il presidente della Fiorentina è inequivocabile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

