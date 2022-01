Commissione Europea, aiuti alla Serie A? “Spetta agli stati membri decidere” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il calcio chiede soldi e la Commissione Europea valuterà eventuali aiuti di Stato notificati in base alle regole vigenti. In questi casi, “il diavolo è nei dettagli“, spiegano i portavoce della Commissione a Bruxelles durante il briefing con la stampa. “Sta agli stati membri decidere sugli aiuti da concedere e da notificare alla Commissione per l’approvazione”, dice la portavoce alla Concorrenza Arianna Podestà. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il calcio chiede soldi e lavaluterà eventualidi Stato notificati in base alle regole vigenti. In questi casi, “il diavolo è nei dett“, spiegano i portavoce dellaa Bruxelles durante il briefing con la stampa. “Stasuglida concedere e da notificareper l’approvazione”, dice la portavoceConcorrenza Arianna Podestà. SportFace.

