Come preparare la vera ciambotta | il contorno ideale per tutti i piatti

Un mix di verdure in tegame o in padella per recuperare i sapori tradizionali della nostra tavola è la ciambotta il super contorno. Per i francesi è la ratatouille, per i siciliani è la caponata, in Campania, Basiliciata e Puglia diventa ciambotta o cianfotta. Il contorno più tipico per accompagnare piatti di carne o pesce.

